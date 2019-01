Koulibaly stasera sarà al San Paolo, pronta sorpresa per lui

20/01/2019 10:52

Il ricorso contro la squalifica è andato a vuoto ma Kalidou Koulibaly sarà egualmente al San Paolo questa sera in occasione di Napoli-Lazio. Il difensore azzurro siederà in tribuna assieme al presidente De Laurentiis. Doppio spettacolo per lui, oltre alla gara è prevista una grande manifestazione di affetto e solidarietà a sorpresa da parte dei tifosi sugli spalti. Il giocatore, dal canto suo, ha caricato i compagni su twitter scrivendo: "Match importantissimo: forza ragazzi". Tanti i commenti dei tifosi: "Fra, negli anni 90 gli squalificati si mettevano in borghese a bordo campo tra i raccattapalle..mi piacerebbe vederti lì! Si gruoss!!" o anche: "Campione tu meritavi di giocare tu nemmeno dovevi essere espulso tu sei un grande UOMO .....". E' un coro di amore nei suoi confronti: "Sei il nostro orgoglio come uomo, come calciatore che ne parliamo a fare!". E infine l'appello: "FRATELLÒÒÒ sei uno di noi, NAPOLETANO-SENEGALESE, quindi tutti al tuo fianco.... In un mondo giusto e romantico caro Kalidou ti chiederei solo una cosa:l'anno prox rimanete te, Allan e tutti e con il mister @ MrAncelotti andiamo a prenderci sto scudetto alla faccia dei RAZZISTI!".