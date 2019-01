Keita: Non avevo dubbi su di me, serviva solo pazienza

09/01/2019 13:42

La calma è la virtù dei forti. Come la pazienza. E Keita è calmo e paziente. L'ex Lazio ha chiuso bene l'anno con un gol all'Empoli ed è ponto a ripartire da lì come dice a Sky: "diciamo che il 2018 è finito bene. Era importante vincere a Empoli per finire bene e così è stato. Ora dobbiamo iniziare bene per fare sempre meglio e superare le aspettative. Diciamo che quando inizi a fare gol gli altri vengono da soli. Io ho già detto che non avevo fretta, conosco i miei mezzi, serviva solo pazienza ed aspettare che entrasse il primo. Ora spero di fare sempre meglio". E così anche tutta l'Inter: "Penso di sì, abbiamo una rosa lunga per affrontare le competizioni. Dobbiamo essere fiduciosi e provare ad andare fino in fondo, stiamo lavorando benissimo sotto ogni punto di vista. Stanno crescendo velocemente, anno dopo anno sarà sempre meglio. L'Inter è una grandissima società, in Italia e a livello internazionale". Capitolo cori razzisti, sono ancora nelle orecchie i buuu a Koulibaly: "Di gente ignorante ce n'è sempre. Non tutti hanno la stessa educazione, se non imparano da bambini non imparano a 30-40 anni. Non si deve però far pagare 100 persone per 10, ognuno è responsabile. Aprire ai bambini lo lo stadio è però una bellissima cosa, mi piace. Ai giovani dico di guardare gli esempi positivi che nel calcio ci sono. E di essere sempre felici".