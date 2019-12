Juventus, Sarri lo ritrova e sul web si scatena l'ironia

07/12/2019 10:22

La Juventus si prepara ad affrontare la gara con la Lazio. Quella di stasera all'Olimpico è una gara molto attesa dal tifo bianconero che spera di poter tornare al primo posto in solitaria. Una gara sentitissima dunque e sui social, i fan juventini non smettono di sottolineare l'importanza di questo match. Ma per scaricare un po' di tensione c'è anche chi dà un'occhiata alla lista dei convocati e si lascia andare all'ironia. Nella lista diramata da Sarri spicca infatti la presenza di Marko Pjaca. Il giocatore croato, classe 1995, torna infatti (anche se solo in panchina) dopo nove mesi di assenza. Una buona notizia per un attaccante, considerato da molti al suo arrivo in Italia nel 2016, come una nuova promessa del calcio internazionale. La sua avventura italiana, e bianconera in particolare, non è andata secondo le aspettative con il croato che ha messo insieme solo 14 presenza con la Juventus. Ed a segnare la sua carriera c'è stato l'infortunio di nove mesi fa, quando si ruppe il crociato del ginocchio sinistro in allenamento quando vestiva la maglia della Fiorentina.

Ora però il suo ritorno in panchina all'Olimpico scatena l'ironia sui social: "Pjaca? Allora esiste", scrive un tifoso bianconero. "Pjaca convocato, ma che è il 2016?", domanda un altro. Ma c'è anche chi fa al giocatore gli auguri per aver superato un problema fisico così grave.