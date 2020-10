Juventus-Napoli, Caressa: “Ora rischia tutta la A”

04/10/2020 21:52

Il caso Juventus-Napoli rischia di mettere a rischio tutto il campionato. E’ questa l’opinione di Fabio Caressa che ai microfoni di Sky Sport si è espresso sulla vicenda: “La situazione si è creata perché c’è un buco nelle regole, un punto debole. Mi auguro che in questi 14 giorni si riesca a trovare un rimedio. Il protocollo non aveva previsto questa autorità delle regioni che è prioritaria sulla salute. Noi col caso Genoa abbiamo avuto una novità, prima c’erano 1-2 positivi a squadra, non un cluster che si trasferiva. Bisogna stabilire le regolare, attenersi anche a un patto interno al mondo del calcio. Stasera 180 paesi saranno collegati per vedere un campo vuoto, bisogna fare le regole e farle rispettare. La Figc farà le sue valutazioni di conseguenza. Ci sarà sicuramente un ricorso alla magistratura ordinaria da parte del Napoli e rischiamo di avere un campionato sub giudice”.