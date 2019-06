Juventus, mercato in uscita: un bomber verso la Lazio

24/06/2019 09:14

Un addio doloroso che a molti tifosi bianconeri non piacerà: la Juventus sembra essere vicina alla cessione di Mario Mandzukic, l'uomo della provvidenza bianconera non rientra nei piani di Sarri che vede l'attaccante croato una prima punta pura e in quel ruolo ha già Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Kean. Il nuovo tecnico della Juventus ha già comunicato di vedere Mandzukic come un esubero, sull'attaccante si è fiondata la Lazio che ha già manifestato il suo gradimento. L'ostacolo è l'ingaggio: Mandzukic attualmente percepisce cinque milioni di euro a stagione, troppi per il tetto biancoceleste.