Juventus: Dybala come Nedved e Inzaghi, quando 1-0 sulla Lazio sa di scudetto

04/03/2018 10:22

Un gol all'Olimpico, contro la Lazio, da tre punti cromati di tricolore. La prodezza di Paulo Dybala che ha deciso al 93' Lazio-Juventus 0-1 ha il sapore dolce dei "corsi e ricorsi storici" in casa bianconera. La Joya come Nedved e Inzaghi, Pippo, prima di lui. Sempre in Lazio-Juventus, sempre con una vittoria stentata per 1-0 nel finale, sempre con lo stesso esito in primavera, lo scudetto bianconero.

JUVENTUS, CORSI E RICORSI STORICI - Max Allegri ha richiamato la legge del contrappasso ricordando l'amarezza del gol di Murgia segnato in pieno recupero che ha portato la Lazio a sollevare la Supercoppa in estate o il rigore sbagliato proprio da Dybala contro Strakosha, sempre alla fine del recupero che poteva regalare il 2-2 alla Juve nella sfida di andata. Stavolta è andata diversamente, la buona sorte ha sorriso alla Juve richiamando altre vittorie del passato, analoghe anche per la modalità con cui arrivarono. Basta andare indietro nel tempo, neanche troppo.

DYBALA COME PIPPO INZAGHI - Stagione 97/98, la Juventus di Lippi in panchina e Del Piero in campo si gioca lo scudetto contro l'Inter di Ronaldo. Alla 28sima giornata c'è però anche la Lazio di Erikson nel terzetto di testa e all'Olimpico si gioca proprio Lazio-Juve. Nel pomeriggio l'Inter ha sbrigato la pratica Samp con un netto 3-0 portandosi in testa alla classifica. Partita ostica a Roma, la Lazio di Nesta, Nedved e Mancini imbriglia Zidane e Del Piero, gioca meglio, ha le migliori occasioni. La Juve fa fatica, lo 0-0 sembra il risultato migliore finchè allo scoccare dell'ora di gioco, un guizzo di Superpippo Inzaghi, di testa su calcio d'angolo, gonfia la rete di Marchegiani per l'1-0 che tiene la Juve in testa alla classifica. Sarà il primo campionato dei veleni, dello scontro Ronaldo-Iuliano ma anche del trionfo juventino.

DYBALA COME NEDVED - Passano una deciina d'anni, è il 24 aprile 2005, all'Olimpico un altro Lazio-Juventus delica. Stavolta è il Milan di Ancelotti a contendere lo scudetto alla Juve di Capello. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica, i rossoneri nel pomeriggio hanno bastonato 3-0 il Parma e sperano in un aiuto dai biancocelesti operai di Papadopulo. Senza stelle l'impresa sembra riuscire ai vari Rocchi, Fernando Couto e Giannicchedda. Peraltro alla Juve mancano diversi titolari soprattutto in attacco, Ibrahimovic squalificato e Trezeguet infortunato, e per di più dopo pochi minuti Del Piero ese infortunato. Capello non ha più punte, si affida a Zalayeta avanzando Nedved ma la Juve fa una fatica incredibile. Serve un guizzo che arriva al minuto 85 proprio con la furia ceca che raccoglie la sponda di Zalayeta, controlla in piena area e batte Casazza nella stessa porta in cui Dybala ha fatto secco Strakosha. Due giornate dopo nello scontro diretto di San Siro una rovesciata di Del Piero metterà sulla testa di Trezeguet il gol dello scudetto, al netto di calciopoli. Ma quella è un'altra storia.

Come questo campionato ancora tutto in bilico ma se la Juventus dovesse vincere ancora un 1-0 in casa della Lazio sarà stato decisivo stavolta nel segno di Dybala.

Luca Fusco

IL GOL DI NEDVED 2004/2005

IL GOL DI INZAGHI 1997/1998