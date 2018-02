Juventus, Allegri: "Finale di coppa era obiettivo. Tottenham non ossessione"

28/02/2018 19:41

Si è preso la sua quarta finale consevutiva e della sua Juventus in coppa Italia. Max Allegri vola alto sulle polemiche relative al gioco e vola verso Roma, sabato per la sfida di campionato alla Lazio, e a maggio per la finale di Tim Cup.

"Un bravo ai ragazzi, era l'obiettivo che ci eravamo prefissati, centrare a marzo la prima finale della stagione" ha detto il tecnico bianconero che sulla semifinale vinta contro l'Atalanta ha analizzato: "Qualche difficoltà nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo cambiato la posizione di Douglas Costa dietro Mandzukic ed è andato tutto meglio".

Dieci minuti per Dybala, tribuna ancora per Higuain, Allegri non fa drammi: "Paulo può essere un valore aggiunto. Per il resto non ci possiamo piangere sempre addosso, durante una stagione ci sono momenti difficili. Abbiamo tanti giocatori fuori ma anche tante risorse e soluzioni. Higuain ora è disponibile, se riusciremo a recuperarlo sabato sarò contento, idem per Londra, altrimenti giocheranno altri".

Inutile dire che l'attenzione di tutti è proiettata al ritorno di Champions col Tottenham, ma non per Allegri: "Non dobbiamo essere ossessionati da quella partita, al momento, la gara più importante è sabato contro la Lazio".