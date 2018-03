Juve unica in Europa a non aver preso gol nel 2018

04/03/2018 10:39

Il sito della Juventus analizza 5 punti chiave dopo il successo sulla Lazio e scrive:

1. QUANTI RECORD..

Continua la striscia record in Serie A della Juventus di 28 partite consecutive fuori casa con almeno una rete segnata. E con quella di ieri, la Signora ha eguagliato il suo record di vittorie esterne consecutive in A: otto (come quelle del febbraio 2016).

2. EQUILIBRIO NEL PRIMO TEMPO

Il primo tempo è improntato all'insegna dell'equilibrio quasi totale. Moltissima densità a centrocampo e numeri molto simili: 237 a 229 i passaggi per la Juve, che di poco si fa preferire anche per duelli vinti. Ma è una differenza che non porta risultati: la Lazio tira 4 votle a due, e soprattutto per la seconda volta in questo campionato la Juventus non effettua alcun tiro nello specchio nel primo tempo (la prima vs Fiorentina a settembre 2017).

3. CAMBIO IN CORSA

Iniziata la partita con la disposizione tattica del 5-3-2, dalla mezz'ora circa del primo tempo Lichtsteiner viene spostato più alto e si gioca con il 4-3-3.

Curiosità: solo in un'altra occasione in questo campionato la Juventus era partita dal primo minuto con il modulo con la difesa a 3 (a novembre vs Crotone).

4. JOYA DA IMPAZZIRE

Si diceva, match deciso da una magia della Joya al minuto 93', a pochi secondi dal triplice fischio finale. Tre degli ultimi sei gol di Dybala in campionato sono arrivati dal minuto 90 in poi. Allargando l'analisi, 10 dei 15 gol di Paulo Dybala in questo campionato sono arrivati in trasferta, inclusi tutti gli ultimi quattro.

5. ANCORA CLEAN SHEET

Anche ieri, porta inviolata per la Juve: nel 2018 la Signora è a punteggio pieno in Serie A – in queste sette vittorie i bianconeri hanno segnato 15 reti senza subirne. A tal proposito, la Juve è l’unica squadra che nel 2018 non ha ancora subito alcun gol nei top-5 campionati europei.