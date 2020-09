Juve, subito un infortunio muscolare: tifosi in ansia

18/09/2020 14:30

Prima brutta notizia per Pirlo e la Juventus. Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali. Un segnale tutt'altro che positivo visto che negli ultimi anni i bianconeri sono stati spesso attaccati proprio per i tantissimi infortuni durante le stagioni, sia ai tempi di Allegri che lo scorso anno quando c'era Sarri in panchina.

La reazione dei tifosi della Juve

Fioccano sul web le reazioni dei tifosi bianconeri: "Alex Sandro problema muscolare a conferma che anche il miglior preparatore atletico del mondo non può fare miracoli" o anche: "Spero che l'infortunio di Alex Sandro non sia grave, ma soprattutto che faccia capire che serve che Pellegrini resti in rosa" oppure: "Alex Sandro is new Douglas Costa".

C'è chi scrive: "Mica è colpa di Agnelli e Paratici se Alex Sandro si infortuna e Milik ha problemi..." ma la maggioranza mugugna: "Rotto pure Alex Sandro, mi sta proprio salendo l’entusiasmo" oppure: "Si unisce a Dybala, De Ligt e Bernardeschi. Stagione che parte benissimo". Infine c'è chi ha un altro punto di vista: " Non mi faccio problemi, lui e il suo agente sanno benissimo di doversi trovare una sistemazione. Se Alex Sandro si fosse rotto il crociato allora mi sarei preoccupato davvero".