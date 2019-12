Juve senza pace, dopo Khedira altro centrocampista va ko

05/12/2019 14:45

Dopo Khedira, che ne avrà per tre mesi, termine della seduta odierna, la Juventus perde un altro pezzo in vista della gara di sabato sera con la Lazio. Lo staff medico informa che è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno ma sicuramente non sarà all'Olimpico.