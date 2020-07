Juve, scudetto anche senza giocare

24/07/2020 09:45

La sconfitta di Udine posticipa con molta probabilità solo di qualche ora la festa scudetto della Juventus. Quello che è certo è che i bianconeri potrebbero festeggiare il nono campionato consecutivo ancora prima di scendere in campo contro la Sampdoria. Nel prossimo turno, infatti, le tre contendenti al trono giocheranno prima della Juve e saranno costrette a fare bottino pieno per non consegnare il titolo ai bianconeri. La prima a provarci sarà l'Atalanta che, già oggi a San Siro troverà sicuramente maggiori difficoltà rispetto alla passeggiata dell'andata contro un Milan in forma, ma decimato dalle assenze. L'undici di Gasperini potrebbe anche pareggiare, ma non deve perdere per non abbandonare il sogno.

Inter e Lazio non possono più perdere

Domani toccherà poi all'Inter, impegnata sotto la lanterna contro un Genoa reduce dal successo nel derby e a caccia degli ultimi punti salvezza. Infine, domenica alle 19.30 andrà di scena Hellas Verona-Lazio, con i biancocelesti che sperano ancora in una difficilissima risalita. Tutto è quindi ancora da decidere, ovvio che il grosso dipenderà dalla banda di Sarri, ma attenzione agli scivoloni delle altre, che potrebbero far giocare i bianconeri già contro la Samp con il nuovo scudetto cucito sulla casacca.