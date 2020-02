Juve, Sarri perde un titolarissimo per la gara con la Spal

18/02/2020 14:47

Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche per il 25° turno di Serie A del prossimo weekend. Cinque i giocatori espulsi, tutti fermati per un turno: si tratta di Florian Ayè del Brescia, di Milan Badelj della Fiorentina, di Stefano Denswil del Bologna, di Nicola Murru della Sampdoria e di Jerdy Schouten del Bologna. Un turno anche per Leonardo Bonucci della Juventus (che salterà la gara di sabato con la Spal), Nahitan Nandez del Cagliari, Miguel Veloso dell'Hellas Verona, Gaston Ramirez della Sampdoria, Luiz Felipe della Lazio e Stefano Sturaro del Genoa che erano diffidati e sono stati ammoniti.