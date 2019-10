Juve, Paratici fa chiarezza sul mercato in entrata e in uscita

15/10/2019 08:42

"Siamo al completo e consideriamo la nostra rosa una delle più forti d’Europa. Allo stesso modo escluderei l’arrivo di un terzino. Il mercato è strano: se avessimo venduto Rugani il giorno prima l’infortunio di Chiellini ci saremmo ritrovati in difficoltà..." Fabio Paratici, intervenendo ad Amatrice, dove è stato premiato come Manager of the Year durante il Premio Scopigno, fa il punto sul mercato della Juve. Il dirigente bianconero,come si legge sulla Gazzetta, dice: "Per Mario Mandzukic c’era la possibilità del Qatar. Decideremo con lui ora. C'è il Manchester United? Non posso saperlo, magari parlerà con i suoi agenti in questo momento. Perin e Pjaca andranno a giocare a gennaio. De Ligt? Anche Nedved, quando arrivò a Torino dalla Lazio, ebbe alcuni mesi di problemi per inserirsi e me lo ricorda sempre: mi racconta che non si sentiva lui. Matthijs ci darà grandi soddisfazioni. Rabiot ha bisogno di tempo, viene da un lungo periodo di inattività".