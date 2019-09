Juve, Panorama mette a fuoco differenze tra Allegri e Sarri

25/09/2019 13:29

Che non sia ancora la Juventus di Sarri è palese, ma che sia inferiore a quella di Allegri - numeri alla mano - lo dice ora Panorama. Nel suo articolo Giovanni Capuano sottolinea alcuni dati e scrive tra l'altro: "Attaccanti e cetrocampisti del Brescia ci hanno provato 13 volte. Più di quelli del Verona (8, ma tutte le volte nello specchio della porta di Buffon), ma meno di quelli della Fiorentina solo qualche giorno prima. E' il dato sorprendente che emerge dall'analisi statistica delle prime giornate del campionato della Juventus di Sarri che concede molto più spazio agli avversari nella propria metà campo ma, almeno per il momento, produce meno in fase offensiva rispetto alla Juve di Allegri.

Dopo Brescia, ecco le statistiche di produzione offensiva e lavoro difensivo comparate alla Juve di Allegri della passata stagione.

Il dato generale che emerge è che in questo momento la Juventus di Sarri concede molti più tiri alle avversarie: 53 contro 34 (+55%) in totale e 30 contro 18 (+66%) in porta. Il dato dei gol subiti è di poco negativo (5 contro 4), ma della vecchia muraglia che non faceva nemmeno avvicinare alla porta resta solo qualche traccia.

In crescita anche il numero delle occasioni da rete concesse: 28 contro 16. Davanti, invece, gli indicatori sono in calo. Nelle prime 5 giornate della stagione 2018-2019 (contro Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo e Frosinone) i bianconeri erano arrivati al tiro 90 volte centrando lo specchio della porta in 44 occasioni (11 gol segnati).

Quest'anno sono fermi a 51 (-43%) con anche meno precisione (26 contro 44, ovvero -40%) e un bottino di reti segnate calato da 11 a 9".