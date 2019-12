Juve, Padovan ci riprova e scatena i social

14/12/2019 11:38

Juve, attenta a Padovan. No, non si tratta di un attaccante che vuole mettere in ambasce la difesa bianconera. Ma del giornalista sportivo Giancarlo Padovan, che ora i tifosi bianconeri guardano con un minimo di sospetto. La settimana scorsa infatti Padovan era stato buon profeta (mica tanto per i fan juventini) prevedendo la sconfitta della squadra di Maurizio Sarri contro la Lazio. E ora lancia anche una previsione a lunga scadenza: “Sono uno insistente -ha detto ai microfoni di Sky Sport - Mi gioco la reputazione o quella poca che mi è rimasta. Secondo me lo scudetto lo vince l’Inter, ha qualcosa in più soprattutto sotto il profilo del furore agonistica e della fame di vittoria. La Juve non la vedo così affamata”. Le sue parole hanno fatto subito il giro del web, e sui social i tifosi juventini hanno già cominciato con gli scongiuri.