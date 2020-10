Juve-Napoli, Quintale: Palermo-Potenza rinviata senza polemiche

04/10/2020 16:41

"Seguendo i social della Juve si gioca, Perché Palermo-Potenza viene rinviata dalla Lega Pro dopo che la Asl Basilicata ha bloccato la trasferta dei lucani per la positività di due membri gruppo squadra e la Lega A non si attiene alle decisioni della Asl di Napoli?". E' la domanda che si pone l'attore comico Peppe Quintale. L'ex Iena parla a Radio sportiva e dice: "Se non fosse stata Juve-Napoli non ci sarebbero state tutte queste polemiche strumentali da una parte e dall'altra, dovremmo fare un passo indietro tutti quanti. E' successa la stessa cosa col Genoa: se ricapita anche al Napoli poi la Juve cosa farebbe? Non abbiamo precedenti. Erano in aeroporto non credo abbiano architettato tutto, li ha bloccati l'Asl. Il Napoli stava giocando bene mentre la Juve vista con la Roma mi sembrava anche battibile, non mi sembra neanche una cosa voluta, Gattuso ha anche una panchina abbastanza lunga. Mi spiace perché è un ulteriore occasione per alimentare polemiche inutili".