Juve-Napoli, De Giovanni: Asl non è bancarella manovrabile

15/10/2020 14:14

"Penso che il calcio abbia perso l'occasione di non essere auto-referenziale, fa parte del mondo. E il mondo è regolamentato dalle leggi dello stato, l'Asl non è una bancarella manovrabile dai singoli cittadini. Al Napoli è stato comunicato un isolamento e non poteva partire". Maurizio De Giovanni dice la sua sul caso Juve-Napoli. Lo scrittore napoletano parla a Radio 24 durante "Tutti Convocati" e aggiunge: "Al Napoli conveniva affrontare questa Juve con i problemi che ha, invece l'occasione di dimostrare che il calcio fa parte del mondo è stata sprecata. Ieri la Lombardia aveva 1800 positivi, non rendersi conto di questo può portare il calcio alla morte. Il protocollo è stato fatto male, senza tener conto del parere delle Asl che è un attore principale della vicenda, e soprattutto fu firmato quando eravamo vicini al contagio zero. Il protocollo deve essere flessibile, tutto nasce dalla partita col Genoa che aveva 20 positivi. Gli attuali metodi diagnostici prevedono che tu possa essere positivo ma risultare negativo per 7 giorni. L'unica possibilità di andare avanti è giocare nella bolla come fanno in Nba".