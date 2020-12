Juve-Napoli, Cruciani non ci sta: polemica sul web

23/12/2020 14:27

Non è proprio piaciuta a Giuseppe Cruciani la decisione del Coni di accogliere il ricorso del Napoli sulla sconfitta a tavolino contro la Juventus. Il polemista, conduttore de La Zanzara, ne parla a Radio 24, durante Tutti Convocati, e dice

La sentenza su JuveNapoli? Paradossale che nella sentenza di secondo grado si era scritto di comportamento antisportivo del Napoli per non giocare. Se oggi una Asl qualsiasi blocca tutto c'è rischio di bloccare il campionato, sarebbe anarchia, è un problema giuridico"

Poi analizza le gare di ieri e si sbilancia in pronostici scudetto

La Fiorentina ha fatto una partita coraggiosa. La schizofrenia della #Juve di quest'anno non è una novità. Si passa da Barcellona a Parma ad altre partite così. Il campionato lo vince l'Inter, ha avuto dei periodi di appannamento, ma mi sembra la squadra più attrezzata. Se il Milan esce indenne stasera con una vittoria con la Lazio è una seria candidata. Anche nel Napoli c'è schizofrenia di risultati come la Juve

Le reazioni dei tifosi su twitter

Fioccano le reazioni social: "Pare che il Coni non potesse intervenire sulla sconfitta a tavolino... " o anche: "si risolveva il problema rigiocandola subito.. ma la Juve presentandosi in campo ha impedito di rendere le cose facili in tempo di covid.. " e infine: "Hanno perso tutti. Contro un pappone. Come al solito ha vinto il malaffare. Noi abbiamo la possibilità di vincerla sul campo. Come ci piace".