Juve-Napoli, Carnevali: “Non devono essere loro a decidere”

13/10/2020 08:28

Continua a tenere banco il caso Juventus-Napoli ancora in attesa delle decisioni del giudice sportivo. A intervenire sulla questione è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che alla trasmissione Tutti Convocati rivela: “Quando si fa un protocollo bisogna rispettarlo. Dobbiamo proporre qualcosa di concreto e realizzabile. Non lasciamo decisioni a persone del mondo della politica che non conoscono la realtà e il nostro sistema. Le soluzioni ci possono essere, dobbiamo studiarle a costo di qualsiasi sacrificio, anche prendendo esempio dalla bolla Nba, potrebbe essere una soluzione ma va studiata e preparata prima, non possiamo arrivare all’ultimo a porporine delle soluzioni che se non vengono presentata nei tempi giusti rischiano di essere un problema”.

Sacrifici da fare

L’amministratore delegato del Sassuolo ammette che probabilmente a inizio stagione, la serie A ha un po’ sottovalutato la situazione: “Siamo riusciti a portare a termine la stagione con grande difficoltà ma con l’unità di tutti i club, con tante partite ravvicinate e con sacrificio di tutti. Il desiderio era quello di concludere il campionato e ci siamo riusciti. Siamo partiti forse non col piede giusto, dovevamo immaginarci un’annata difficile. Ora dobbiamo trovare delle soluzioni”.