19/07/2020 12:07

Juve-Lazio è l'ultima chance per riaprire il campionato e i due allenatori hanno le idee chiare sulle formazioni da mandare in campo domani (ore 21.45, diretta Sky). Sarri deve fare a meno dello squalificato Bernardeschi ed inserirà Douglas Costa dal 1′.

Juve-Lazio, le scelte di Sarri

In Juve-Lazio resta nel ruolo di esterno basso Cuadrado. In difesa De Ligt stringe i denti e farà coppia con Bonucci. Rabiot gioca titolare assieme a Bentancur con Pjanic confermato come play. Ancora panchina per Higuain.

Juve-Lazio, le scelte di Inzaghi

Per Juve-Lazio Inzaghi ha la rosa contata. Non ci saranno Lulic, Marusic, Leiva, Correa, Patric e Radu. Verrà reinventata la difesa con Acerbi dirottato al centrosinistra, l’ex Sassuolo completerà il reparto con Bastos e Luiz Felipe. In regia Parolo verso la conferma a discapito di Cataldi.

Juve-Lazio, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Juve-Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot: Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, D. Anderson; Caicedo, Immobile