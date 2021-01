Juve: Il Covid costa caro, quanto ha perso il club

12/01/2021 11:33

Quanto l'emergenza sanitaria legata al Covid abbia cambiato la vita a tutti nel mondo intero è cosa nota. Anche il mondo del calcio - e lo si vedrà ancor di più oggi e in futuro - ha avuto conseguenze economiche paurose ed è Il Sole 24 ore a raccontare i deficit di bilancio per i vari club europei, soffermandosi in particolare sulla Juventus. Scrive Marco Bellinazzzo, basandosi sul report annuale pubblicato da KPMG’s Football Benchmark che evidenzia le difficoltà dei club delle sei principali leghe continentali, tutti con ricavi in netta diminuzione rispetto alla stagione precedente, che

per la stagione 2019/20 e per quella attualmente in corso viene ipotizzata una perdita aggregata di 5 miliardi di euro. I sei club campioni di Spagna, Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Portogallo, in totale, hanno perso oltre 370 milioni di ricavi a causa del Covid-19. Chi ha patito la pandemia in misura minore è stato il Bayern Monaco, che con 607,2 milioni di ricavi operativi ha lasciato per strada soltanto 18,3 milioni (il 3% degli introiti) mentre la Juventus perde il 13% dei propri introiti, con ricavi operativi pari a 401,4 milioni di euro,

Poi aggiunge