Juve, guarda cosa eviti agli ottavi se arrivi prima

07/12/2020 15:57

Non è una differenza da poco in Champions League arrivare primi o secondi nel girone. Anzi. Il sorteggio degli ottavi cambia in maniera radicale a seconda di come si è raggunto l'obiettivo, ecco perché la Juventus dorà provare a ogni costo di riuscire nell'impresa di battere il Barcellona in Spagna (con tre gol di scarto almeno o con due ma segnando almeno tre reti).

Chi incontrerebbe la Juve agli ottavi da seconda

Se la Juve non dovesse farcela, passerebbe come seconda nel girone e ai sorteggi potrebbe affrontare squadroni come Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Assai probabile anche il primo posto del Borussia Dortmund poi una tra Manchester United, Psg e Lipsia e una tra Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk.

Chi incontrerebbe la Juve agli ottavi da prima

Tutt'altra storia se la Juve passasse come prima del girone. Trovrebbe la seconda del girone tra Manchester United, Psg e Lipsia e tra Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, o potrebbero pescare l'Atletico Madrid (o il Salisburgo), il Porto, l'Ajax (in caso di vittoria sull'Atalanta), il Siviglia o il Brugge (se riuscisse a eliminare la Lazio).