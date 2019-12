Juve, Giordano: I gol che fa sono di Allegri, quelli che prende di Sarri

24/12/2019 16:45

"La Lazio sa esattamente quello che deve fare in campo, la Juventus no". Bruno Giordano traccia le differenze parlando a Radio Sei. L'ex bomber di Lazio e Napoli è spietato nei confronti dei bianconeri: "Quando la Juve prende gol vedo la difesa di Sarri, mentre nei gol che mette a segno vedo la Juve di Allegri. Non mi sembra che ci sia stato un impatto così netto da parte del nuovo tecnico".