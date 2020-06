Juve e Inter beffate, l’ex Barcellona sceglie la Roma

05/06/2020 14:05

Colpi a parametro zero. La prossima sessione di mercato sarà ricca di questo tipo di operazioni. Il lockdown e la sospensione dei campionati ha sicuramente giocato un tiro mancino a tutte le società di calcio che avranno ricadute dal punto di vista finanziario. E allora serve aguzzare l’ingegno provando a mettere a segno dei colpi low cost. Tra questi ci potrebbe essere senza dubbio Pedro Rodriguez. Il calciatore spagnolo è in scadenza di contratto con il Chelsea. Su di lui ci sono stati interessi di tante squadre come Valencia, Sicilia e Betis. E in Italia sulle sue tracce si erano mosse anche la Juventus e l’Inter, ma stando a quanto rivela il Daily Mail l’ex calciatore del Barcellona avrebbe scelto la Roma come successivo step della sua carriera.