Juve, Amauri applaude Sarri: “Che cambiamento”

20/12/2019 14:31

La Juventus ha appena ritrovato la testa della classifica con la vittoria ai danni della Sampdoria. E ora si prepara ad affrontare la Lazio nella Supercoppa Italiana. Un impegno da non prendere alla leggere, come sottolinea anche l’ex Amauri: “La Lazio è una squadra temibile, ormai non esistono più partite semplici - ha detto a TuttoJuve - e Ciro Immobile è diventato un cecchino. L’ho conosciuto quando era giovanissimo e sono contento che abbia raggiunto traguardi importanti in carriera”. Ma Supercoppa a parte, la stagione della Juventus presenta ancora moltissime sfide: “Secondo me la parola chiave è cambiamento. C’erano tanti punti interrogativi su questa squadra, soprattutto in attacco. Quei tre davanti sono dei campionati e va esaltata la bravura di Sarri perché non è semplice riuscire a gestirli così bene”. Ma in altri reparti la situazione non è così positiva: “Non voglio fare critiche ai giocatori in rosa ma sono convinto che in questo centrocampo manca un giocatore in grado di fare la differenza. Manca il Pirlo o il Pogba della situazione”.