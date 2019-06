Juve, altra plusvalenza forte con Orsolini al Bologna

20/06/2019 09:40

Continua a funzionare la politica delle plusvalenze per la Juventus. Nella scorsa stagione fece scalpore il caso-Sturaro, iper-valutato dal Genoa e che consentì ai bianconeri di mettere a posto le casse. Ieri il Bologna ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Riccardo Orsolini, esercitando il diritto di riscatto al termine del prestito, oggi la Juventus comunica le cifre ufficiali dell'operazione: affare da 15 milioni di euro pagabili in tre esercizi, che genera una plusvalenza da 10,5 milioni per i bianconeri. Questo il testo: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che la societa? Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 10,5 milioni".