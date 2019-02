Julio Cruz: Inter, Conte è il Guardiola italiano

03/02/2019 11:05

"Non so cosa succederà all'Inter, ma Antonio Conte ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore e poi un grandissimo allenatore. Non è da tutti. Lui è il Guardiola, parlo di carriera, italiano. Marotta è la persona giusta comunque, il curriculum dice tutto, è un uomo di calcio, la persona che mancava per dare la giusta disciplina. E si è visto subito". Julio Cruz è doppio ex della sfida tra Inter e Bologna, Il Jardinero è anche amico di Mihajlovic (""A Milano vivevamo nello stesso palazzo. E uscivamo insieme anche coi figli, che si sentono ancora oggi") e intervistato dalla Gazzetta fa il punto sul momento dei nerazzurri, senza scaricare Spalletti: "Ho sempre creduto in lui, Luciano è una persona che lavora tanto e bene. Ma l’Inter non cresce, ha sempre problemi". L'argentino ha avuto Sinisa come compagno di squadra e poi come allenatore in seconda: "Io giocavo nel Bologna e lui nella Lazio, mi diede tante di quelle botte che arrivammo a un niente dal litigare. Quando ci rivedemmo alla Pinetina per la prima volta, fu un fiume di risate. Il secondo: mi ha fatto fare un sacco di gol. Mi diceva “Tu vai sul primo palo, appuntamento lì”. E su punizione o calcio d’angolo mi faceva arrivare il pallone. Il terzo: se s’incazza, e in quel caso l’ho visto tante volte, lo fa per il bene del giocatore, in senso costruttivo. A Sinisa voglio bene, come a Bologna. L’altro giorno ho visto il video del nuovo stadio: Bologna non può andare in B. L’Inter? Ho sempre detto che deve essere, in automatico, l’antagonista della Juve: ma ogni anno non succede, da anni. Perché? Ho paura non prenda mai i giocatori giusti... Nainggolan? Ho vissuto anche Roma e posso dirlo: è diversa da Milano, questione di obiettivi impellenti...".