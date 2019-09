Ironia Iannicelli: Il miglior marcatore della Juve non è della Juve

25/09/2019 11:15

Lo chiama fattore C e ritiene che la Juventus finora sia stata a dir poco fortunata. Peppe Iannicelli commenta con ironia la sequenza fortunata della Juventus e sostiene che il miglior marcatore della formazione bianconera è Mr. Autogol che insegue il capocannoniere Berardi (Sassuolo) e la coppia Donnarumma-Immobile ( Brescia-Lazio). Iannicelli scrive su optimagazine che "Il più clamoroso è certamente quello di Koulibaly...poi dopo esser passata in svantaggio contro il coriaceo Verona, la Juventus comincia la rimonta con una rete di Ramsey. La realizzazione è attribuita statisticamente all’attaccante bianconero. Ma in realtà la deviazione del veronese Gunter è palese e determinante sulla traiettoria. Ed i punti regalati diventano sei. L’ultimo episodio a Brescia dove si ripete il copione della sfida contro il Verona. Juventus in svantaggio che comincia la rimonta grazie ad una sfortunata deviazione di Chancellor. Nove punti regalati sui tredici complessivamente conquistati. Un bel primato, non c’è che dire, per mister Sarri".