Inzaghi: Sul Covid le previsioni erano chiare, speriamo bene

03/10/2020 14:24

"Le aspettative è giusto che ci siano, perché veniamo da una stagione esaltante in cui abbiamo vinto anche un trofeo. Sapevamo di essere in emergenza prima delle tre partite, domani dovremo fare una grande gara". Inzaghi cerca il riscatto. La sua Lazio domani affronta l'Inter e sarà la cartina di tornasole per capire se il ko con l'Atalanta è stato assorbito: "Dovremo fare la partita perfetta. L'Inter è una squadra molto fisica, tosta da affrontare, con un ottimo allenatore e tanti giocatori da ruotare. Servirà più concentrazione di mercoledì. Negli anni scorsi tutti abbiamo fatto un ottimo percorso, ora siamo solo all'inizio. Veniamo da una partita, quella di mercoledì sera, disputata bene ma abbiamo commesso degli errori che non ti puoi permettere con determinate squadre. Contro l'Inter dovremo fare di più". Emergenza Covid-19. Inzaghi si rimette alle autorità: "La previsioni dicevano che con l'autunno ci sarebbe stata un'impennata dei casi e così è stato. Penso anche che rispetto a febbraio-marzo le autorità sanitarie e il governo sappiano muoversi meglio, avevano preventivato questa cosa. Bisogna stare tranquilli, cercare di prendere le precauzioni necessarie, spero possa andare tutto bene".