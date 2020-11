Inzaghi: Con la Juve ho piano-A ma anche B, C e D

07/11/2020 14:13

Immobile, Leiva e Strakosha li vuole a disposizione. Questa è la posizione di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio parla alla vigilia della gara con la Juve, nata con tante polemiche. L'allenatore biancoceleste si rammarica per attacchi che definisce gratuiti e infondati e assicura che utilizzeranno questo come stimolo per tirar fuori tute le energie. Per Inzaghi la Lazio post-lockdown non ha perso forza e personalità ma solo giocatori importanti per tutta una serie di ragioni ed ora vorrebbe utilizzare tutti gli effettivi

A oggi sono disponibili tutti. Però abbiamo visto in Champions, anche lì dovevano esserlo. Ho sempre pronta l'opzione A, ma anche la B, C e D. Ho analizzato bene la Juve negli ultimi giorni, per me stanno facendo bene, Andrea ha ottime idee, ha uno staff competente.Con la Juve abbiamo fatto sfide belle, abbiamo vinto due volte e perso una. Belle gare da vivere. La Juve è cambiata, ha messo giocatori di qualità. Per me rimane la più forte, la squadra da battere

Di rientrare nella corsa scudetto però Inzaghi non vuol sentir parlare