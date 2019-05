Internews, rischio psicodramma: Nelle gare decisive sempre errori

20/05/2019 10:24

Più nero che azzurro l'ambiente in casa Inter dopo il crollo al San Paolo col Napoli. Nel suo editoriale odierno Internews fa il punto della situazione rimarcando i problemi di oggi e di domani. Questi i punti salienti: "Alla 32esima giornata aveva 6 punti di vantaggio sulla quinta (la Roma) e sulla sesta che era proprio l’Atalanta, ora appaiata in classifica. Perdere la Champions partendo da questa premessa renderebbe tutto ancora più sconcertante,

All’Inter in questo periodo si è colpevolmente permesso che le voci sull’addio di Spalletti, l’arrivo di Conte e la cessione di Icardi alla Juventus, circolassero senza un filtro, un controllo o l’intervento di un dirigente. Niente. Per settimane l’evento più importante è stato fuori dal campo, invece della partita. Compresa quella col Napoli di cui, negli ultimi giorni, si è parlato pochissimo.

La conseguenza è il portamento imborghesito con cui l’Inter entra in campo... Fa spavento se pensiamo che la prossima settimana arriva a San Siro un Empoli che ha preso a giocare e vincere con regolarità. Forse questa settimana si parlerà solo di quanto è forte l’Empoli e di quanto instabile mentalmente sia l’Inter lungo un intero match ma è più probabile che si parli ancora di Conte, Spalletti e del calciomercato.

Impossibile chiedere a Spalletti di provare un altro modulo l’ultima di campionato, ne che i giocatori cambino testa. Hanno sbagliato tutte le partite decisive della stagione e sono stati eliminati sempre in casa. L’ultima è appunto a San Siro, contro una squadra che ha un nome poco suggestivo e che verrà a Milano a fare una grande partita. Spalletti dovrebbe sapere che vincere sarà complicato, tanto quanto battere il Psv, l’Eintracht, la Lazio, l’Atalanta, la Roma e la Juventus. L’Inter non è riuscita a vincere una sola di queste partite in casa, tutte importanti, e tutte fallite.

Voi avete fiducia?".