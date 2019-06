Internews: Nedved, ora dici pure che Conte non è juventino

03/06/2019 09:20

"Ora non resta che aspettare il commento di Pavel Nedved che magari, dopo Marotta, vorrà bollare anche Conte come "non juventino". Sarebbe perfetto". E' la provocazione che lancia Internews, ricordando la battuta del vicepresidente bianconero che aveva bollato Marotta - dopo il passaggio all'Inter - con quell'appellativo. In un articolo di Alessandro Cavasinni il portale nerazzurro si sofferma sulla spaccatura che c'è attorno al neo-tecnico della BeneAmata. Questi i punti salienti: "Da una parte ci sono gli interisti felici di vedere Antonio Conte sulla panchina nerazzurra e dall'altra altrettanti interisti per nulla contenti di un ex juventino al comando della loro squadra...L'obiettivo finale dell'Inter è quello di vincere, poche storie. Evidentemente, la società ha un visione più dettagliata di tutte le dinamiche interne... C'è chi teme la juventinizzazione dell'Inter. Un processo che però dovrebbe avvenire solo per due persone, seppur importanti, come un amministratore delegato e un allenatore? Non scherziamo. Al limite, ci sarà un'interizzazione di Marotta e Conte, e non il contrario... E il fatto che la tifoseria juventina adesso lo consideri un nemico non è altro che un assist gigante per il mondo interista, che avrà un motivo in più per cercare di dimenticare il passato e guardare solo al presente (e al futuro)".