Internews: Basta giustificare, giusto criticare questa Inter

28/04/2019 08:35

Non è stato giudicato appagante da Internews il pari dei nerazzurri con la Juve ma è un discorso generale sulla stagione alla base dell'editoriale odierno, in cui arrivano accuse precise: "Ci sono diversi giocatori all’Inter che si accendono e fanno vibrare lo stadio per giocate di alto livello, illudono per un ritmo e una volontà che fanno sognare, poi gli stessi svaniscono, tolgono la spina e osservano la partita assentandosi.

Per una squadra che aspira ad essere grande non è accettabile ma tanto l’Inter mira solo a piazzarsi.

Sento tanti tifosi che si allarmano se arrivano critiche verso l’Inter. C’è una forma di protezione che crea uno scudo dalla realtà e non ci si accorge che un club come questo non può andare avanti ad accontentarsi, ad adeguare ogni anno le sue ambizioni, come se certi traguardi fossero irraggiungibili.

Esci in Champions e si sente dire che in fondo l’Inter ha giocato un buon girone. Vero ma hai sbagliato la partita più facile. Vai fuori con la Lazio e si dice che tanto è la Coppa Italia, poi vieni eliminato dall’Eintracht e la motivazione viene da una squadra senza troppi titolari. Tutto vero, tutto giusto ma da anni si sentono sempre giustificazioni, ogni anno si tornerà ad essere grandi il prossimo.



L’ora delle giustificazioni, della mentalità mediocre, del compiacimento per una buona partita, dell’appagamento dopo un buon periodo, come se questo avesse portato un trofeo, dell’assenza di fame, è ora che termini con la fine di questo Campionato, ma anche nella testa di chi crede che questo genere di critiche siano contro l’Inter.

Questa squadra ora deve andare a Udine per vincere".