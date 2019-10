Zenga fa il punto della situazione sull'Inter di Conte

12/10/2019 14:56

"Onestamente non pensavo fosse più vicina alla Juve, un processo di crescita necessita anche di tempo". Walter Zenga parla dell'Inter a Radio Deejay. L'Uomo Ragno dice: "L’Inter con squadre un po' più forti non ha dominato come con le altre, per esempio con la Lazio. Con lo Slavia ha fatto fatica. Con la Juve si è avuta la sensazione che i bianconeri avessero qualcosa in più. L’Inter non si deve fermare di fronte a queste due sconfitte, ma continuare a far crescere i giovani, magari prendere una pedina in mezzo che servirebbe”.