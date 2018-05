Inter: Orsato non sia alibi, le colpe sono di tutti

01/05/2018 10:28

Il bilancio si farà solo il 20 maggio, o anche prima (sperando di no) quando si saprà se l'Inter parteciperà o meno alla prossima Champions League ma in vista delle ultime tre partite in cui la mission è ovviamente vincere (e sperare) è giusto fare il punto della situazione a tre giorni dalla baraonda della gara con la Juventus. Ieri l'ad Antonello ha alzato la voce parlando di “eurofiguraccia” e sottolineando come tutto il mondo abbia visto quanto sia stata danneggiata l'Inter, per qualcuno un'uscita in ritardo (ma farla a caldo non avrebbe restituito i tre punti all'Inter in ogni caso), per altri signorile e in stile-Inter ma il punto è un altro: Orsato non deve diventare la coperta che copre ogni errore. Se l'Inter oggi si trova a 4 punti da Roma e Lazio le colpe non sono dell'arbitro di Schio. Se questa squadra che nel girone di andata sognava addirittura lo scudetto è crollata per strada con un rendimento altalenante a dir poco, non può essere colpa della sudditanza nei confronti della Juve. E' chiaro che la mancata espulsione di Pjanic potrebbe essere stata decisiva e che quando si gioca punto a punto per un obiettivo tanto importante fa rabbia eccome essere penalizzati ma questo non può coprire altri errori. Gli errori di Spalletti, che ha fatto cambi sbagliati sabato scorso ma che non è mai riuscito a creare/trovare soluzioni differenti per segnare che prescindano da Icardi e Perisic, gli errori di mercato, perchè il solo Rafinha – reduce da mesi di inattività – non poteva essere sufficiente, gli errori di una società che hanno portato anche all'addio di Sabatini ma che soprattutto mettono in evidenza l'assenza di un patron sul posto. Una cosa è se parla Antonello, che pochi conoscono, altro è se (ai tempi) parlava Moratti o Facchetti. L'Inter è ancora in corsa, ha uno scontro diretto con la Lazio e può sperare ma Orsato non deve e non può diventare l'alibi per un eventuale fallimento.

Stefano Grandi