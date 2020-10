Inter-Milan, le formazioni ufficiali

17/10/2020 16:50

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Milan, in programma alle 18 a San Siro. Conte lascia ancora in panchina Eriksen e punta su Brozovic assieme a Vidal e Barella. Davanti la coppia Lautaro-Lukaku. Pioli conferma Kessie e Bennacer, con Tonali in panchina, e alle spalle di Ibra schiera il terzetto Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli