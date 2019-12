Inter, Gabigol pensa a un futuro lontano da Milano

07/12/2019 14:57

Oggetto misterioso, errore di mercato, tuffatore e poi la definitiva esplosione. La carriera di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, ha già attraversato le montagne russe. Il giocatore brasiliano è ancora di proprietà dell’Inter e quest’anno ha giocato in Brasile con la maglia del Flamengo dove ha finalmente fatto vedere tutto il suo potenziale con 31 gol in 38 partite. Ma nella testa dell’attaccante non c’è un ritorno a Milano e nemmeno la voglia di provare a smentire tutti i giudizi sul suo conto: “Mi piacerebbe andare in Inghilterra - ha dichiarato nel corso di un’intervista con il quotidiano inglese Sun - Guardo sempre le partite della Premier, mi piacerebbe molto giocare lì, è uno dei campionati più belli del mondo”. E Gabigol sembra aver già indicato sulla mappa la sua destinazione: “Mi piacerebbe moltissimo andare al Liverpool e giocare con Firmino. E’ un giocatore fantastico, lo ammiro molto. E’ una delle mie fonti di ispirazione ed uno dei giocatori che seguo per migliorarmi. Ora però il mio unico obiettivo è il Mondiale per club, soltanto dopo penserò al mio futuro”. Secondo l’accordo tra Inter e Flamengo, Gabigol già da gennaio sarà a disposizione dei nerazzurri che però non escludono una cessione a titolo definitivo.