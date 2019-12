Inter, De Paul si prepara alla cura Conte

07/12/2019 09:08

Dopo il pareggio interno con la Roma, per l'Inter i fari si spostanlo sul mercato di gennaio. La squadra di Antonio Conte ha bisognio ancora di qualche tassello per essere competititva con la Juventus per la vittoria dello scudetto. E tra le cose da mettere a punto c'è il centrocampo, letteralmente funestato di infortuni in questo periodo della stagione. Tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Rodrigo De Paul, il centrocampista dell'Udinese ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato inevitabilmente anche del tecnico nerazzurro: "Di lui posso soltanto dire che ha avuto un impatto incredibile sulla squadra, è cattivo e ti responsabilizza come se ti conoscesse da anni. Per me si tratta di uno dei primi tre allenatori al mondo, e poi prendo per buone le parole di Lautaro". L'attaccante nerazzurro è una delle grandi rivelazioni di questo campionato: "Sta bene all'Inter, si sente al centro del mondo e del progetto della squadra. Ha trovato un allenatore che gli ha trasmesso fiducia e questo si vede anche in campo". In attesa magari di ritrovarlo come compagno di squadra.