Inter, che batosta per D'Ambrosio

Ha lasciato danni nel morale e nel fisico la sconfitta di ieri dell'Inter a Marassi contro la Sampdoria. Interrotta la striscia di 8 vittorie di fila, persa l'occasione di scavalcare la capolista Milan - battuto dalla Juve - e per di più Conte dovrà fare a meno di un giocatore importante per parecchio tempo. Si tratta di D'Ambrosio che nel finale ha riportato un infortunio per uno scontro di gioco con Leris. L?esterno è stato posto a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato "una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro", si legge sul report medico pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale.

"Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana", ha aggiunto il club nerazzurro. Antonio Conte non lo avrà a disposizione almeno per quattro o cinque settimane. Il giocatore classe 1988 salterà dunque sicuramente la prossima sfida di campionato contro la Roma e quella successiva in Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il prossimo 13 gennaio. D'Ambrosio sarà fuori anche nel successivo big match di Serie A, quello del 17 gennaio contro la Juventus a San Siro, oltre che per le ultime due partite in programma in questo mese, quella del 23 contro l'Udinese o del 30 contro il Benevento. Il difensore presumibilmente salterà anche le prime due partite di febbraio contro Fiorentina e Lazio, da valutare eventualmente poi il rientro nel derby del 21 febbraio o nella successiva gara contro il Genoa.