Inter, Boniek spiazza tutti: E' un personaggio super

Avvocato Zibì, si alzi. Nella tempesta di critiche che spuntano quotidianamente da parte di tifosi ed addetti ai lavori su Antonio Conte, ecco un difensore di eccezione che va controcorrente e si schiera dalla parte del tecnico dell'Inter. Si tratta dell'ex Juve e Roma Boniek che, in collegamento con 'Tiki Taka', prende le parti dell'allenatore più criticato del momento e dice

"E' un personaggio straordinario, è un uomo che non ha paura di dire ciò che pensa. Da ragazzo era già sicuro di sé, è uno che non si accontenta mai; poi crescendo ha sviluppato ulteriomente questa cosa. C'è tanta gente che lo critica, ma nel primo anno all'Inter ha fatto tanto; ora non sta andando come molti tifosi vorrebbero, ma non è una stagione facile. L'unico problema dell'Inter è nel gioco, che si appoggia solo su Lukaku; dovrebbe essere più vario perché di giocatori bravi ne hanno parecchi in rosa".