Inter, Biasin: “E’ in arrivo un nuovo episodio”, caos social

22/12/2020 15:42

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa hanno lasciato subito il segno. Il tecnico dell’Inter, in fase di presentazione della sfida con il Verona, ha rivelato che dopo quest’ultimo impegno del 2020 vuole tornare a sedere con la dirigenza per parlare del futuro e molto probabilmente delle scelte da fare in fase di mercato. Una situazione che sembra ricalcare molto da vicina quella già avvenuta nel corso della scorsa estate risoltasi poi con una pace tra le parti.

Il tweet di Biasin

Sulla vicenda interviene anche il giornalista Fabrizio Biasin che commenta sui social: “Il discorso è semplice, la società dopo l’eliminazione e vista la situazione economica, non è intenzionata a spendere. Conte per puntare allo scudetto chiede altri giocatori. Morale, è in arrivo la seconda stagione di “Villa Bellini”, la serie.

La reazione dei social

Una situazione che sembra esasperare i tifosi che ormai sembrano essere ai ferri corti con il tecnico come spiega Eugenio: “Riesco a pensare a poche coppie peggio assortite di Conte e Suning: da un lato hai uno che vuole vincere a ogni costo, dall’altro uno per cui la vittoria è una specie di incidente di percorso. Se aggiungiamo poi che Conte ha svilito una delle poche cose buone fatte da Suning”. Anche Agostino scarica il tecnico: “Da interista avrei le scatole piene da Conte, ha uno squadrone e deve smetterla di piangere e provare a vincere. Pioli con una squadra molto meno all’altezza gli sta insegnando come stare al mondo”.