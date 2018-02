In tv: Dove vedere su Sky e Premium Milan, Napoli e Inter

10/02/2018 09:24

Dopo l'anticipo di ieri torna la serie A con le altre gare. In campo oggi Milan e Napoli mentre l'Inter giocherà domani. Questi tutti i canali con i telecronisti di Sky e Premium dove seguire la serie A.

Oggi:

Spal vs Milan ore 15:00: diretta su Sky Calcio 1 HD (canale 251); Telecronaca: Riccardo Gentile – Commento: Giancarlo Marocchi; Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti e diretta su Premium Sport e Premium Sport HD (can. 370 - 380)

Telecronaca: Fabrizio Ferrero - Commento tecnico: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Claudio Raimondi e Daniele Miceli

Secondo flusso audio: Carlo Pellegatti (telecronaca Milan)

Crotone vs Atalanta ore 18:00 - ESCLUSIVA SKY

diretta su Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD (can. 206-251)

Telecronaca: Davide Polizzi – Commento: Carlo Muraro

Bordocampo ed interviste: Bruno Palermo

Napoli vs Lazio ore 20:45 [disponibile in Super HD sui canali 201 e 251]

diretta su Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD (can. 201-206-251)

Telecronaca: Fabio Caressa - commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Massimo Ugolini

e diretta su Premium Sport e Premium Sport HD (can. 370 - 380)

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Angiolo Radice e Pietro Pinelli

Secondo flusso audio: Raffaele Auriemma (telecronaca Napoli)

Terzo flusso audio: Guido De Angelis (telecronaca Lazio)

Domenica 11 Febbraio 2018:

Sassuolo vs Cagliari ore 12:30

diretta su Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD (canale 206-251)

Telecronaca: Gianluca Di Marzio – Commento: Carlo Muraro

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Prepartita dedicato dalle ore 12.00 sugli stessi canali del match

Inter vs Bologna ore 15:00

diretta su Sky Calcio 1 HD (canale 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi – Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni

e diretta su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD (can. 371 - 381)

Telecronaca: Enrico De Santis - Commento tecnico: Giancarlo Camolese

Bordocampo ed interviste: Massimo Veronelli e Marco Barzaghi

Secondo flusso audio: Christian Recalcati (telecronaca Inter)

Torino vs Udinese ore 15:00

diretta su Sky Calcio 2 HD (canale 252)

Telecronaca: Dario Massara – Commento: Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Sampdoria vs Hellas Verona ore 15:00 - ESCLUSIVA SKY

diretta su Sky Calcio 3 HD (canale 253)

Telecronaca: Geri De Rosa – Commento: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re

Chievo Verona vs Genoa ore 15:00

diretta su Sky Calcio 4 HD (canale 254)

Telecronaca: Antonio Nucera – Commento: Claudio Onofri

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

e diretta su Premium Calcio 1 e Premum Calcio 1 HD (can. 382 - 388)

Telecronaca: Federico Mastria

Bordocampo ed interviste: Simone Cerrano e Stefano Messina

Roma vs Benevento ore 20:45 [disponibile in Super HD sui canali 201 e 251]

diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Mix HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD (can. 201-106-206-251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante e Paolo Assogna

e diretta su Premium Sport e Premium Sport HD (can. 370 - 380)

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci - Commento tecnico: Massimo Paganin

Bordocampo ed interviste: Marco Cherubini e Francesca Benvenuti

Secondo flusso audio: Carlo Zampa (telecronaca Roma)