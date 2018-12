In tv: Dove vedere Napoli, Milan, Inter e Juventus su Sky e Dazn

22/12/2018 11:02

Torna la seria A tutta al completo, senza anticipi e posticipi (se non negli orari) e tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Sky e Dazn. Ecco canali e telecronisti col programma completo di oggi:

Sky:

Diretta Gol Serie A ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Empoli vs Sampdoria : Gaia Brunelli

: Gaia Brunelli Milan vs Fiorentina: Marco Cattaneo

Marco Cattaneo Napoli vs Spal: Paolo Ghisoni

Paolo Ghisoni Sassuolo vs Torino: Luca Boschetto

Milan vs Fiorentina ore 15:00 [disponibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport 256

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 382 - 482, in HD can. 372 - 472) -

Telecronaca: Fabio Caressa - commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini



Napoli vs Spal ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 383 - 483, in HD can. 373 - 473)

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini



Genoa vs Atalanta ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 384

Telecronaca: Dario Massara - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re

Sassuolo vs Torino ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 385

Telecronaca: Antonio Nucera - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

Empoli vs Sampdoria ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 386



Telecronaca: Daniele Barone - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante

T

Diretta Gol Serie A ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Chievo Verona vs Inter: Geri De Rosa

Geri De Rosa Parma vs Bologna: Andrea Marinozzi

Chievo Verona vs Inter ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 383 - 483, in HD can. 373 - 473)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Parma vs Bologna ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 384

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

DAZN

ore 12:30 Serie A 17a Giornata: Lazio vs Cagliari (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Federica Zille



ore 15:00 Serie A 17a Giornata: Udinese vs Frosinone (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Massimo Donati

Bordocampo ed interviste: Stefano Giovampietro

ore 20:30 Serie A 17a Giornata: Juventus vs Roma (diretta esclusiva)

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Francesco Guidolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Tommaso Turci