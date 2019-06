Il Milan sfida Lazio e Borussia per un giovane attaccante venezuelano

10/06/2019 14:39

Per Marco Giampaolo ormai manca soltanto l'ufficialità. Il Milan è già al lavoro per portare alla corte dell'ex allenatore della Sampdoria i calciatori che più si adattino al suo gioco. Tra gli ultimi nomi visionati dai dirigenti rossoneri compare quello di Jan Hurtado, giovanissimo attaccante venezuelano, in forza al Gimnasia La Plata. Il calciatore ha soli 19 anni ma è già nel mirino di altri due club: la Lazio di Lotito e il Borussia Dortmund, il Milan se vorrà chiudere l'affare dovrà battere le concorrenti sul tempo.