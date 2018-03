Il Milan: Ora con la Lazio non siamo più su pianeti diversi

01/03/2018 09:18

Questa la rassegna stampa sul Milan nei quotidiani e il commento del sito ufficiale rossonero

LAZIO-MILAN, I RIGORI DELLA GIOIA

"StraMilan e signora Juve - Diavolo d'un Gattuso - Il Milan piace, lotta e trionfa ai rigori - Rino, prima finale". È il titolo d'apertura di oggi de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Biglia su Luis Alberto è fuori area, ok Rocchi", "Kalinic sciupa il colpo del k.o., la Lazio punita al 14° penalty del 'tifoso' Romagnoli". Il Corriere della Sera fotografa la situazione emersa : "Coppa Italia, i rossoneri raggiungono l'ultimo atto con la Juve -- Con la Lazio non bastano 210' per un gol, portieri super poi Romagnoli vale la finale". La lettura de Il Giornale: "Milan, la finale è di rigore - Lazio, che fatica per nulla", il sommario "Dopo 210' di 0-0 servono 14 tiri dal dischetto, alla fine risolve il 'laziale' Romagnoli". L'interpretazione de La Stampa: "Verdetto giusto, rossoneri trasformati", nel testo "Il Milan ha meritato di vincere prima ancora del rigore decisivo di Romagnoli".

IL NOSTRO COMMENTO

Milan Lazio , con tutto il rispetto per la splendida stagione biancoceleste, non sono più su pianeti diversi. Sul campo degli avversari, il Milan ha dimostrato in linea generale di non essere inferiore alla Lazio. In tutti i sensi e sotto tutti i punti di vista. Poi nello specifico, i giocatori rossoneri sono stati bravi a non vivere i rigori come una mezza beffa, dopo le occasioni del finale di gara di San Siro e di gran parte della gara dell'Olimpico. Ed è finita con il gruppo che si abbraccia, tutti insieme. Una bellissima pagina di Milan, dopo 4 partite di TIM Cup senza gol subiti e con grandi sfide conquistate con il gioco e con il cuore.

GATTUSO TIENE TUTTI A BORDO

Ha abbracciato i suoi ragazzi e poi ha fatto tutte le interviste, Rino Gattuso. La Gazzetta dello Sport: "Gattuso "Abbiamo saputo soffrire. Kalinic campione, l'errore ci sta", il sommario sempre con le parole del tecnico "Ho fatto tanta gavetta ma non sono un grande allenatore, sembro un guru invece dovrò ancora prendere legnate nei denti". A sua volta, il Corriere dello Sport: "Carico, teso, urlante, Gattuso ancora protagonista all'Olimpico - La gara di Rino - Il tecnico ormai padrone del Milan ha giocato con i suoi ragazzi", nel testo "Oggi Gattuso chiederà immediatamente di voltare pagina perché il Derby è una partita molto sentita". La Repubblica collega direttamente al tecnico la qualificazione rossonera: "Tre mesi e una finale, l'effetto Gattuso vale anche ai rigori", "La partita per il trofeo il 9 maggio tra il Milan e la Juve come nel 2016".

A SOCIETÀ ALL'OLIMPICO

Non solo campo, non solo emozioni, ma anche rapporti istituzionali. Come rappresenta Il Giorno nel suo titolo: "L'ad parla con il commissario federale - Fassone con Fabbricini, il club rassicura la FIGC", nel testo "La semestrale appena approvata è una situazione che ha rassicurato Fabbricini". Le parole del Milan anche sul fronte tecnico, sul Corriere dello Sport: "Il ds Mirabelli traccia le linee del mercato del futuro "Prenderemo altri big per un ciclo importante" - "Donnarumma incedibile, Gattuso è confermato". Nel suo "Fuori dal campo", La Gazzetta dello Sport unisce due notizie in un titolo: "Incontro Fassone-Fabbricini -maglie derby, asta per Amatrice", nel testo "Per il derby di domenica biglietti quasi esauriti, le maglie rossonere avranno una "patch" speciale di Fondazione Milan".

IL NOSTRO COMMENTO

Quello di ieri sera è stato un caffè fra l'ad rossonero Marco Fassone e il commissario FIGC Fabbricini, accompagnato dal sub-commissario Billy Costacurta. Nel corso di una mezz'ora di colloquio, c'è stato un rapido punto di condivisione sull'andamento della gestione del club rossonero alla luce della buona semestrale. Nel corso dell'incontro, utile anche per la conoscenza tra Marco Fassone e Roberto Fabbricini, si è parlato di politica sportiva, dei rispettivi scenari di Federazione e Lega, di Rino Gattuso e dei suoi metodi di lavoro. Una conversazione utile e costruttiva.

IL DERBY ATTENDE IL MILAN

L'edizione milanese de La Gazzetta dello Sport inizia ad accendere i riflettori sulla stracittadina di domenica sera: "Un milione di persone per l'Election Derby", il sommario "La città e una domenica super affollata tra votazioni, calcio e San Siro, Olimpia al Forum e la conclusione di MuseoCity". Il Corriere dello Sport, accanto alla foto dei tifosi cinesi dell'Inter che protestano nei confronti di Suning, propone questo spunto: "Con il Benevento è iniziata una nuova storia? - Stop ai gol presi dopo 6 partite: Milan avvisato - La speranza di Handanovic, un derby da imbattuto". Ecco a sua volta Il Giorno: "L'iniziativa benefica, al termine della partita saranno autografate e messe all'asta: Maglie del derby con la patch di

