Il Milan: Cutrone raccoglie i frutti dell'organizzazione di squadra

12/02/2018 09:39

Questa la rassegna stampa sul Milan nei quotidiani e il commento del sito ufficiale rossonero

IL MOMENTO DI CUTRONE

Tutti continuano a parlare di Patrick. La Gazzetta dello Sport: "Le 12 fatiche di Cutrone, meglio lui di Mbappè", il sommario "Patrick in stagione ha segnato 12 gol. È il secondo fra i ventenni", nel testo "Mbappè ha esultato 15 volte, Patrick è a 12, Niane e Aouar sono terzi a 5. I compagni di classe, compresi Kean e un fenomeno come Pulisic, arrivano al massimo a 4". La Prealpina, storico quotidiano varesino, torna sull'argomento: "L'attaccante oscura Kalinic e André Silva, Gattuso lo tiene piedi a terra - Il nuovo Milan ha il volto di baby Cutrone", nel testo "L'anno scorso di questi tempi Cutrone era protagonista in Primavera (19 centri), ora è a 16 gol in stagione, 12 in rossonero e il resto con l'Under 21". Il quotidiano di casa per la famiglia Cutrone, La Provincia di Como, sottolinea: "Il Milan coccola Cutrone", il sommario "La sua freddezza in area fa pensare a Pippo Inzaghi. A suon di gol sta facendo crescere la squadra".

IL NOSTRO COMMENTO

Il confronto con i pari età è sempre interessante per un giovane. Il salto di qualità è rimanere fra i primi, anche nelle annate successive. L'intensità dell'approccio al calcio, al campo e agli allenamenti da parte di Patrick, è una garanzia per lui. Certamente, in questo momento, Cutrone raccoglie i frutti di tutta una squadra che è ben organizzata nella manovra e ben strutturata come gruppo. Il fatto che il giovane bomber sia una risorsa su cui contare per il Milan è dimostrato dal fatto che riesce dare il massimo, sia giocando dall'inizio che subentrando a gara in corso.

TUTTI SU GATTUSO

"Gattuso-Milan è già futuro", è l'ipotesi odierna del Corriere dello Sport che aggiunge: "Risultati, lavoro, personalità: le quotazioni del tecnico stanno crescendo", "La società pensa al prolungamento del contratto fino al 2020". Quindi Tuttosport: "Alla faccia del traghettatore - Gattuso vicino al rinnovo fino al 2020", il sommario "Ringhio a suon di risultati e passione ha conquistato tutti: società, giocatori e tifosi". Sul tema, sollevato a livello mediatico in un momento in cui Rino Gattuso sta pensando soltanto al lavoro con la squadra e non al futuro, il Corriere della Sera sottolinea: "Gattuso ha un mese per conquistare il rinnovo e l'Europa. La società ci crede", il sommario "Sei partite in 21 giorni, il Milan e Rino si giocano tutto. Dirigenti soddisfatti, pronta una proposta fino al 2020", il testo "Il Ludogorets da cinque anni gioca in Coppa e ha più esperienza internazionale di noi", ha detto, prudente, Rino".

VERSO LE PROSSIME GARE

Tuttosport ipotizza la scelte offensive di Rino Gattuso per Ludogorets-Milan: "Il portoghese gioca contro il Ludogorets - Giovedì tocca a Silva - L'attaccante ha l'occasione per riemergere dopo un lungo periodo difficile". A sua volta, dopo il successo della Samp sul Verona, il quotidiano genovese Il Secolo XIX è già proiettato sulla sfida di domenica sera a San Siro: "Giampaolo: "A Milano partita gustosa", le aggiunte "Il tecnico doriano tranquillizza Zapata: "Deve restare sereno, per noi è importante", "Col Verona una gara matura. Arriviamo bene all'appuntamento coi rossoneri, ci prepareremo al meglio". Dal canto suo, La Repubblica affronta in una notizia in breve un tema di carattere finanziario: "Fassone lavora per rifinanziare il debito a 5 anni", nel testo "Con la garanzia di 5 anni di respiro economico, crescerebbero le possibilità di superare l'esame della Uefa a marzo".

IL NOSTRO COMMENTO

Settimana durissima per il Milan. Prima i bulgari e poi i blucerchiati. Di facile e di scontato non c'è proprio nulla. Vero che il Ludogorets non gioca una gara ufficiale dallo scorso 11 dicembre (la ripresa proprio con il Milan giovedì in Europa League e poi domenica 18 in campionato contro lo Slavia Sofia), ma è pur sempre la capolista del campionato bulgaro davanti al CSKA Sofia ed è una squadra abituata ad affrontare ogni anno le coppe europee. A stretto giro, la Samp a San Siro. Il Milan sogna la stessa rivincita vissuta con la Lazio, prima però l'importante trasferta bulgara.

IL MILAN E I SUOI SINGOLI

"Kalinic ora è dura, ma il riscatto-Milan è realtà: 25 milioni", è il titolo odierno de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "I rossoneri, dopo il primo punto del 2018, pagheranno la Fiorentina in tre rate", nel testo "Nikola è alle prese con la pubalgia e viene monitorato giorno per giorno. Dal Milan spiegano che l'infiammazione è abbastanza leggera". Il quotidiano Leggo si concentra invece più su temi difensivi: "Biglia dirige, Cutrone trasforma e Bonucci tornato super: ecco i perché della rinascita rossonera - Milan, difesa bunker - Appena tre resti subite in 5 partite: la cura Gattuso funziona anche dietro", nel testo "La squadra è diversa, ognuno sa cosa deve fare e il reparto difensivo è certamente più protetto". Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport: "Galliani - "È stata dura con Barbara", nel testo "Rapporto difficile, non posso mentire".