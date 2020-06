Il look di Ronaldo scatena il web

27/06/2020 16:01

Occhialini da dandy, sopracciglio alzato, look estivo con camicia e pantaloncini a tema floreale: si è presentato così Cristiano Ronaldo su Instagram. Quasi irriconoscibile il portoghese che spera in altri passi falsi di Lazio e Inter per avvicinarsi allo scudetto. Cr7 scrive: "Comincia il weekend con buone vibrazioni e un grande stile". Centinaia le reazioni dei follower, tra cui quelle di parecchi giocatori: "Vai fratello! Ma non so se è un buono stile" ha commentato con ironia Medhi Benatia, ex compagno di Ronaldo nella Juventus. "E' lo stile giusto per passeggiare lungo le spiagge di Necocli (località turistica della Colombia, n.d.r.), amico" commenta Juan Cuadrado. "Incredibile" ha scritto Leonardo Bonucci, mentre Claudio Marchisio si è limitato a pubblicare qualche faccia sorridente. Anche i tifosi comuni hanno reagito con sorpresa: "È per passare inosservato?".