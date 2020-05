Il calendario di serie A e coppa Italia se arriva l'ok per ripartire

17/05/2020 13:47

Partire il 13 giugno per chiudere il 2 luglio ed avere spazio anche per la coppa Italia. Il via libera al calcio in Italia non è ancora arrivato ma a Lega di Serie A non vuole farsi trovare impreparata. Il Corriere dello Sport ha provato ad ipotizzare il possibile calendario delle rimanenti giornate di serie A e della coppa Italia.

13-14 giugno - 27ª

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

17 giugno - recuperi 25ª

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

21 giugno - 28ª

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

24 giugno - 29ª

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

28 giugno - 30ª

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

1 luglio - Coppa Italia, semifinali ritorno

Juventus-Milan

Napoli-Inter

5 luglio - 31ª

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

8 luglio - 32ª

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

12 luglio - 33ª

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

15 luglio - 34ª

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

19 luglio - 35ª

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

22 luglio - Coppa Italia finale

vincente Juventus-Milan - vincente Napoli-Inter

26 luglio - 36ª

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

29 luglio - 37ª

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

2 agosto - 38ª

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina