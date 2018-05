Icardi cerca il gol n.100 con l'Inter, con la Lazio è finita 28 volte 1-1

19/05/2018 10:03

Il sito dell'Inter presenta tutti i numeri e le curiosità sul match in programma domenica sera a Roma tra Lazio e Inter.

All'Olimpico va in scena la sfida numero 150 in Serie A tra Lazio e Inter: il bilancio vede in vantaggio i nerazzurri con 61 successi a 35, mentre 53 sono stati i pareggi. L'Inter ha vinto quattro delle ultime otto partite di Serie A contro la Lazio: due pareggi e due vittorie biancocelesti completano il parziale.

L'1-1 è il punteggio che si è ripetuto il maggior numero di volte (28) negli incroci di Serie A tra Inter e Lazio, l'ultima nel marzo 2008. I biancocelesti hanno mancato l'appuntamento col gol in due delle ultime tre partite di Serie A contro l'Inter, dopo che aveva segnato in tutte le precedenti 12. Queste due squadre non pareggiano all'Olimpico in Serie A dal marzo 2008: cinque vittorie laziali e quattro nerazzurre da allora.

La Lazio non perde in campionato dal 3 marzo, contro la Juventus: 10 partite di imbattibilità (5V, 5N), la più lunga striscia di imbattibilità attualmente aperta nel campionato in corso.

Questa è già la miglior stagione a livello di punti (72, come nel 1999/20) e gol segnati (87) della Lazio nella sua storia in Serie A. I biancocelesti hanno vinto 21 partite in questa Serie A: i laziali non hanno mai ottenuto più successi in una singola stagione nel massimo campionato. L'Inter invece non faceva così bene a livello di punti dal 2010/11 (76 in quel caso) e non subiva così pochi gol in un intero campionato dal 2007/08, quando chiuse con solo 26 reti incassate.

Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato (14 ciascuna) e anche tra quelle che hanno siglato più reti in seguito a cross (18 l'Inter, 16 la Lazio). Quella biancoceleste è la formazione che ha segnato più gol da palla inattiva in questo campionato (27), ma l'Inter è quella che ha subito meno reti da fermo (solo sei).

A Mauro Icardi manca un solo gol per diventare l'ottavo giocatore a realizzare 100 reti in Serie A con la maglia dell'Inter. Rafinha ha partecipato ad almeno un gol in quattro delle ultime cinque presenze in Serie A: due assist vincenti e due reti. Milan Skriniar e Samir Handanovic hanno giocato tutte le partite di campionato fin qui: potrebbero diventare quarto e quinto giocatore a giocare tutte le 38 giornate di Serie A con l'Inter negli ultimi 10 anni, dopo Candreva 2016/17, Julio Cesar 2009/10 e Javier Zanetti (due volte).