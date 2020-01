Iannicelli: Napoli, basta critiche a casaccio ecco di chi è la colpa

12/01/2020 13:26

Pesante intervento di Peppe Iannicelli dopo il ko del Napoli sul campo della Lazio. Il giornalista di Canale 21 dice: "Le responsabilità principali vanno sempre ai giocatori. C'era la percezione di una gara importante, ma più che parlare di allenatore e società, la responsabilità è dei giocatori che devono farsi un'esame di coscienza. Altri hanno sbagliato in quota parte, ma la colpa è essenzialmente loro di quanto sta succedendo e li richiamo alla loro responsabilità. Continuo a leggere critiche ad Ancelotti, ADL che non ha speso ed è una bugia, poche critiche ai singoli che hanno contribuito ad alimentare questo disastro. Non sbaglia solo Ospina, ma anche Di Lorenzo, poi Callejon è un fantasma, Fabian è una palla al piede. A loro chiedo di prendere esempio da Insigne, l'ho criticato spesso, ma stavolta ha giocato da capitano su ogni pallone. Altri hanno dimenticato la responsabilità di indossare questa maglia e quanti soldi guadagnano. Strafalcioni del genere non li accetto. In due partite si sono fatti 4 gol da soli, vanificando due buone prestazioni contro Inter e Lazio".